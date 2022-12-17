Радий Хабиров рассказал, как он служил «срочку»

Радий Хабиров поведал, что служил в Забайкальском военном округе, вся территория которого примыкала к Китайской народной республике и Монголии.

«Здесь находилось огромное количество воинских частей. Я служил в мотострелковой дивизии. Служба длилась два года и я вспоминаю её с уважением. Иногда – с иронией. Считаю, что каждый парень должен отслужить, тем более, сейчас «срочка» проходит всего один год», – цитирует главу региона его пресс-служба.

Как мы уже сообщали, Радий Хабиров пообещал в ходе визита в парк «Патриот», что здесь будут созданы новые локации для занятий школьников, молодежи.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.