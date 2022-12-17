В парке «Патриот» в Башкирии появятся новые локации

Рабочее совещание по развитию парка «Патриот» повел глава республики Радий Хабиров.

Как сообщил руководитель подрядной организации Сергей Минеев, до конца этого года в парке будет достроено общежитие для сотрудников учебно-методического центра «Авангард» на 30 мест.

- Мы подготовили площадку под спорткомплекс, проложили инженерные сети, сформировали площадку будущей полосы препятствий для сдачи норм ГТО, - сказал Сергей Минеев. - Готовим фундамент под столовую на 450 мест. Есть предложение сделать небольшой амфитеатр, чтобы проводить прощальный костер в конце каждой смены.

По словам гендиректора парка «Патриот» Александра Старшинина, в планах построить новые казармы, стрелковые тиры и стрельбища.

- В 2023 году мы должны направить все усилия на строительство ФОКа и столовой – обсудим эти вопросы после новогодних праздников, - сказал Радий Хабиров. – Также нужно будет построить отдельный ангар и площадку для занятий с беспилотными летательными аппаратами.

Министр образования и науки Айбулат Хажин отметил, что в 2023 году минпросвещения России запускает федеральную программу, которая предполагает софинансирование на строительство корпусов до 100 мест с учебными аудиториями и кубриками. Глава Башкирии поручил проработать этот вопрос.

Руководитель региона отметил крепкую материальную базу и хорошую организацию работы со школьниками во время учебных сборов.

- Важно не останавливаться в развитии парка, - подчеркнул он. - Планируем, что всего будет четыре-пять очередей этого объекта. Территория здесь большая, мы будем создавать новые локации, связанные с патриотическим воспитанием и спортом.

Фото пресс-службы Главы РБ.