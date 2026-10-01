Более 800 студентов-аграриев прошли производственную практику на полях Башкирии

Все практиканты могут стать участниками федерального проекта «Кадры в АПК», входящего в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Этот проект предполагает возмещение компаниям расходов на проживание и оплату труда стажеров, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Кроме того, выпускники вуза активно вовлечены в республиканскую программу поддержки кадрового потенциала. Она предусматривает выплату 750 тысяч рублей в качестве «подъемных» молодым специалистам агропрома. Это помогает создать комплексную систему удержания молодых кадров в отрасли и сельской местности.

— Подготовка кадров для агропромышленного комплекса — это системная работа, где теория обязательно должна подкрепляться практикой, — сказал заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — Когда студент официально трудоустроен, работает на реальной технике и отвечает за конкретный участок, он не просто учится — он становится частью отрасли. Именно такие мотивированные специалисты с живым опытом — главный кадровый ресурс для отрасли.

Одним из ключевых направлений продолжает оставаться развитие студенческих специализированных отрядов — действенного способа привлечения молодежи к практической работе в АПК. В аграрном университете в 2026 году создано 28 линейных отрядов, в которых состоит свыше 1800 бойцов. Для сравнения: в прошлом году было 20 отрядов общей численностью 1659 человек. Таким образом, за год число отрядов увеличилось на 40%, а участников — почти на 10%.

Достижения студенческого движения получили признание на республиканском и федеральном уровнях. Отряд «Колос» награжден знаменем «Лучший линейный сельскохозяйственный отряд» и удостоен благодарности главы Башкирии «За большой вклад в развитие движения студенческих отрядов в Республике Башкортостан». По результатам Всероссийского слета специализированных студенческих отрядов аграрных вузов России Башкирский ГАУ вошел в пятерку лучших аграрных вузов страны по организации работы студотрядов.

В Башкирском государственном аграрном университете вместе с минсельхозом республики внедрена модель подготовки, при которой студенты проходят производственную практику с официальным трудоустройством на предприятиях отрасли. Подобный подход дает возможность не только закрепить теорию, но и снабдить отрасль мотивированными молодыми специалистами, имеющими реальный производственный опыт.

Фото: пресс-служба правительства РБ.