В Башкирии предприятиям АПК возместили 35 миллионов рублей за подготовку кадров

Условия проекта предполагают компенсацию сельхозпроизводителям и предприятиям переработки сельхозпродукции до 90 процентов расходов, связанных с оплатой труда и проживанием студентов на период производственной практики на предприятии.

Всего к концу сентября субсидии получили 27 предприятий на 404 студентов, проходивших производственную практику, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

В министерстве отметили, что работа по поддержке предприятий и созданию эффективной системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса продолжается. В настоящее время идет очередной отбор для предоставления субсидии. Всего в этом году по данному направлению планируется направить 49,5 миллиона рублей.

Фото: Айгуль ХУСНУРЬЯЛОВА.