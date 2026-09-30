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#Нацпроекты
30 Сентября , 05:44

В Башкирии предприятиям АПК возместили 35 миллионов рублей за подготовку кадров

В рамках реализации регионального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» предприятия агропромышленного комплекса Республики Башкортостан получили 35,3 миллиона рублей господдержки.

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В Башкирии предприятиям АПК возместили 35 миллионов рублей за подготовку кадровВ Башкирии предприятиям АПК возместили 35 миллионов рублей за подготовку кадров
В Башкирии предприятиям АПК возместили 35 миллионов рублей за подготовку кадров

Условия проекта предполагают компенсацию сельхозпроизводителям и предприятиям переработки сельхозпродукции до 90 процентов расходов, связанных с оплатой труда и проживанием студентов на период производственной практики на предприятии.

Всего к концу сентября субсидии получили 27 предприятий на 404 студентов, проходивших производственную практику, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

В министерстве отметили, что работа по поддержке предприятий и созданию эффективной системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса продолжается. В настоящее время идет очередной отбор для предоставления субсидии. Всего в этом году по данному направлению планируется направить 49,5 миллиона рублей.

Фото: Айгуль ХУСНУРЬЯЛОВА.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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