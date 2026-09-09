Глава Башкирии предложил доплачивать студентам, подрабатывающим учителями

Глава Башкирии назвал наиболее значимой мерой господдержки жилье. Руководитель региона подчеркнул, что рассматривает возможность создания механизма улучшения жилищных условий, аналогичного тому, что действует для молодых учёных и аспирантов.

Радий Хабиров также напомнил о реализации в регионе программы «Земский учитель». Она предусматривает единовременную компенсационную выплату одного миллиона рублей преподавателям, которые переехали на работу в малые населённые пункты.

На встрече обсудили и финансовые меры поддержки молодых специалистов. Министр образования Ильдар Мавлетбердин сообщил, что для молодых педагогов предусмотрена доплата в размере 15 процентов. При этом студенты, которые ещё не завершили обучение в вузе, но уже работают в школе, пока не могут претендовать на эту выплату. Радий Хабиров поручил рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений, чтобы поддержка распространялась и на студентов, совмещающих обучение с педагогической деятельностью.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.