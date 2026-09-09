Глава Башкирии встретился с молодыми учителями родного языка

Открывая встречу, глава Башкортостана отметил, что накануне, 8 сентября, в стране впервые отметили День языков народов Российской Федерации, который учредили по инициативе Президента страны Владимира Путина. Руководитель региона подчеркнул системный характер работы в области сохранения и развития языков народов Башкортостана. Важными решениями в этой части стали учреждение Дня национального костюма и Дня национального танца, большое количество тематических мероприятий. Речь идёт и проведении языковых диктантов, изучении эпоса, организации различных фестивалей. Таким образом мы сохраняем свою идентичность, — отметил Радий Хабиров.

— Мы создали в Башкортостане 12 полилингвальных школ. В планах — довести их число до 20, — сказал Радий Хабиров. — Мы уделяем большое внимание подготовке молодых специалистов. Вузы республики ведут обучение педагогов по языковым предметам и организуют научное сопровождение этой работы. Возможность вводить изучение родных языков появилась и в дошкольных учреждениях. Действует целый ряд грантов и премий для поддержки тематических проектов. И сегодняшняя встреча — в том числе формат обратной связи. Нам интересно ваше мнение о том, на чём мы вместе должны сосредоточить свою работу.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.