Учитель истории из Уфы стала первым «Педагогом-новатором» России

Торжественная церемония прошла в рамках III Форума негосударственного образования, собравшего более 1500 участников со всей страны. Новая номинация была учреждена, чтобы отметить учителей, которые не просто следуют стандартам, а формируют будущее образования: внедряют инновационные методики, экспериментируют с форматами работы и вкладывают силы в развитие профессионального сообщества, рассказали в группе телешоу «Классная Тема!» в соцсетях.

Экспертный совет премии высоко оценил системный подход Юлии к обновлению преподавания гуманитарных дисциплин, ее медийные и просветительские проекты, а также вклад в популяризацию профессии.

Награду уфимскому педагогу вручили заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов.

«Для меня это непросто награда, а настоящее признание. Негосударственное образование — это смелые идеи и их воплощение, это свобода и творчество, это невероятные люди, которые каждый день делают образование лучше. Есть разные мнения о частном образовании, но я хочу сказать одно, мы не за бортом, мы – флагманы!», — прокомментировала победу в своих соцсетях Юлия Садыкова.

Она известна в профессиональном сообществе не только как школьный учитель, но и как сооснователь Всероссийского проекта «Лига педагогического стендапа», который помогает преподавателям бороться с профессиональным выгоранием с помощью юмора и поддержки коллег, создавая принципиально новую культуру учительского общения.

А еще она была героиней нашего материала.

Фото: страница телешоу «Классная Тема!» в ВК.