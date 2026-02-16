0 °С
Марат Хуснуллин высоко оценил построенную в Уфе школу

Заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин дал высокую оценку новой школе, пущенной в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. Он поблагодарил главу Башкортостана Радия Хабирова за последовательную работу по развитию образовательной инфраструктуры республики.

Марат Хуснуллин подчеркнул: большая современная школа — а она стала крупнейшей во всем Приволжском федеральном округе — была необходима активно развивающемуся микрорайону: у детей появились прекрасные условия для учебы рядом с домом.

«Площадь здания — более 36 тысяч квадратных метров. Здесь есть учебные кабинеты, актовый зал и четыре спортивных, пространство для занятий робототехникой и творчеством. На улице для ребят оборудовали спортивную зону, беговые дорожки и благоустроили пространство для отдыха, — перечислил преимущества нового учебного заведения зампредседателя российского правительства. И добавил: — Благодарю Минстрой России, Фонд развития территорий, а также главу РБ Радия Фаритовича Хабирова за системную работу по развитию социальной инфраструктуры региона».

Напомним, Центр образования № 164, рассчитанный на 2200 учеников, распахнул свои двери сегодня, 16 февраля.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
