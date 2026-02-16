В Уфе открылась самая большая школа Приволжского федерального округа

Торжественную церемонию открытия посетил глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики осмотрел просторные кабинеты и лаборатории, пообщался с педагогами и строителями и лично поздравил учеников с началом новой главы в их школьной жизни, сообщили в пресс-службе главы РБ.

«Сегодня мы открываем самую большую школу в Приволжском федеральном округе. Это настоящий инновационный воспитательный, культурный, спортивный и досуговый центр для детей, — заявил Радий Хабиров, обращаясь к участникам церемонии. — Уверен, что мы много раз услышим о выдающихся достижениях его учеников и выпускников. Главное, чтобы школа воспитала любящих свою Родину людей».

Глава республики также выразил благодарность строителям, которые возводили сложный объект, и вручил им государственные награды. Он признал, что путь к открытию был непростым: «Самая большая школа Приволжского федерального округа выросла практически на пустыре. Строительство этого важнейшего объекта далось нам непросто. Сроки сдачи приходилось несколько раз переносить. Наконец все это осталось позади. Мы постарались создать самые лучшие условия для ребят, оснастили школу самым современным оборудованием. Теперь дело за педагогами — важно отладить все процессы и сделать так, чтобы школьники с удовольствием ходили на уроки».

Здание площадью более 31 тысячи квадратных метров выполнено в форме буквы «А». В нем расположены 96 учебных кабинетов, четыре спортивных зала, стадион и несколько игровых площадок. Вместительная столовая рассчитана на 700 мест, а актовый зал — на 494 посадочных места. Школа полностью адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья: здесь установлены лифты, пандусы и оборудованы отдельные санитарные комнаты.

Директор Центра образования № 164 Миляуша Мурзагалина рассказала, что учреждение будет работать как школа «полного дня», предлагая ученикам насыщенную внеурочную жизнь. Помимо общеобразовательной программы, для детей доступны профильные направления в рамках проекта «Школа возможностей»: «Ломоносовский уголок науки» (естественно-научное), «Мастерская Кулибина» (технологическое), «Пушкинская гостиная» (гуманитарное). Кроме того, открыты специализированные классы: медицинский, полицейский, психолого-педагогический, предпринимательский и класс креативных индустрий. Во второй половине дня ребята смогут заниматься робототехникой, авиамоделированием, блоггингом, театральным искусством, мультипликацией и спортивным туризмом.

«К моменту открытия мы полностью укомплектовали 1–8 классы, где учатся 1339 детей. Отмечу, что у нас 10 первых классов, — сообщила Миляуша Мурзагалина. — В этом учебном году планируем набрать и учащихся 9–11 классов. А с 1 сентября 2026 года по запросу родителей откроем коррекционные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ресурсный класс для первоклассников с расстройством аутического спектра».

В ходе визита Радий Хабиров осмотрел современный пункт охраны с системой видеонаблюдения, кабинеты биологии, лаборатории, студию дизайна и эко-кафе. Все помещения оснащены интерактивным оборудованием, а мастерские — новейшей техникой, что позволит ученикам получать актуальные и востребованные навыки.

Фото: пресс-служба главы РБ.