Федерального эксперта впечатлили темпы строительства школ в Башкирии

Он обратил внимание на пост главы региона Радия Хабирова, где тот рассказал о ситуации с пуском важных для населения объектов образования. Помимо школы в Кузнецовском затоне, до конца февраля предстоит открыть школу, совмещенную с детсадом, в селе Аскарово Абзелиловского района, одновременно с этим в регионе возводится еще несколько учебных заведений.

«До этого в январе сего года уже начали работу два центра образования в Уфе и Уфимском районе, а до конца 2026 года планируется введение в строй пяти школ почти на 6 тысяч ученических мест в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске, — написал политолог, ссылаясь на информацию главы республики. — Кроме того, на 2027 год запланировано открытие флагманской школы для талантливых и одаренных учеников — Республиканского математического лицея-интерната в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» — важный шаг для региона, особенно с учетом нового межвузовского кампуса, открытие которого в Уфе ожидается в ближайшие полтора года. Объемы студентов возрастут. И к этому тоже надо будет быть готовым».

Федеральный эксперт не скрывает, что столь стремительное развитие образовательной инфраструктуры региона вызывает у него восхищение.

«По сути, такие объемы строительства есть исполнение руководством республики своих социальных обязательств перед населением: указания Владимира Путина на этот счет выполняются неукоснительно, — подчеркивает он. — Думаю, что немного регионов могут похвастаться такой динамикой, и такой опыт нужно перенимать, конечно, другим».

Напомним, первые ученики новой школы в Кузнецовском затоне сядут за парты уже 16 февраля.

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.