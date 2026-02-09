На следующей неделе школа в Кузнецовском районе Уфы примет первых учеников

Новое учебное заведение-рекордсмен рассчитано на 2200 мест. Масштабный комплекс переменной этажности (от 3 до 5 этажей) общей площадью 36 тысяч квадратных метров построен с применением современных технологий и материалов и отличается индивидуальным архитектурным дизайном.

Помимо просторных учебных кабинетов, школа оснащена всем необходимым для качественного всестороннего развития детей. Здесь есть актовый зал для мероприятий, просторные спортивные залы, пищеблок с несколькими обеденными залами, внутренняя и внешняя спортивная инфраструктура, включающая баскетбольные, волейбольные, легкоатлетические площадки, площадки для бадминтона, ямы для прыжков и многое другое.

На территории также расположены 11 площадок для подвижных игр, учебно-опытная зона и площадки для торжественных построений.

На сегодняшний день в школе полностью сформирован профессиональный педагогический коллектив и набран контингент обучающихся. Завершаются последние организационные процедуры, включая процесс лицензирования образовательной деятельности. А первые ученики сядут за парты уже 16 февраля.

Как сообщил Ильдар Мавлетбердин, в этом году уже заработали новая школа в деревне Шмидтово Уфимского района, которая получала название Центра образования имени Героя России Ильдара Суфиярова, и Центр образования № 163 в мкр. Затон-Восточный Уфы.

В 2026 году в Башкирии планируется открыть шесть новых школ на 6590 ученических и 160 дошкольных мест: в с. Аскарово Абзелиловского района; в мкр. Глумилино Октябрьского района, в мкр. Яркий Демского района и по ул. Миловская Ленинского района Уфы; а также в Нефтекамске и мкр. Прибрежный Стерлитамака.

Фото: страница Радия Хабирова в соцсетях.