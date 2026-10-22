В Башкирии подвели итоги операции «Лес»

Профилактические рейды проводились в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба минлесхоза Башкирии. Целью было предотвратить незаконную вырубку леса и установить виновных.

В ходе операции проведено 175 совместных рейдов, c привлечением 522 специалистов. Проверено 179 единиц автотранспортной техники, перевозившей более 1,6 тыс. кубометров древесины. В ходе проверок задержано 14 транспортных средств, перевозивших более 90 кубометров древесины с нарушением требований лесного законодательства.

— Операция «Лес» позволяет выявлять факты незаконной рубки и перевозки древесины, а также принимать меры для привлечения нарушителей к ответственности, — отметил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов. — За время ее проведения выявлено 24 случая незаконной рубки лесных насаждений, а объем незаконно заготовленной древесины превысил 115 кубометров.

Фото: минлесхоз РБ.