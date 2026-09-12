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12 Сентября , 05:05

В Башкирии объявлена операция «Лес»

В республике с 14 сентября по 12 октября пройдет традиционная межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лес», сообщает минлесхоз РБ.

В Башкирии объявлена операция «Лес»В Башкирии объявлена операция «Лес»
В Башкирии объявлена операция «Лес»

Цель мероприятия – поддержать нацпроект «Экологическое благополучие», предотвратить незаконную вырубку леса и привлечь виновных к ответственности.

Операция пройдет при тесном взаимодействии государственных лесных инспекторов, правоохранительных органов, исполнительных ведомств и общественных лесных инспекторов.

Во время проведения акции на дорогах общего пользования, выездах из лесных массивов и на потенциально опасных лесных участках будет организовано круглосуточное патрулирование. Мобильные группы проверят законность заготовки и транспортировки древесины, а также наличие необходимых разрешительных документов у лесопользователей.

«За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена как административная (ст. 8.28 КоАП РФ), так и уголовная ответственность (ст. 260 УК РФ). Нарушители также обязаны в полном объеме возместить ущерб, нанесенный лесному фонду», – предупреждает региональный минлесхоз.

Фото: со страницы vk.ru/minleshoz102.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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