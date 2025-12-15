Радий Хабиров рассказал о школах, в которых дети хотят учиться

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях пост, в котором рассказал о своем визите в село Новые Татышлы. Руководитель региона посетил там, в частности, полилингвальную школу с обучением удмуртскому языку.

— К развитию полилингвального образования в республике мы относимся очень внимательно, — написал руководитель региона. — Всего у нас в Башкортостане 11 таких школ. Это флагманы, там работают сильные педагоги, дети хотят и любят учиться. Напомню, еще одну такую школу, чувашскую, мы обещали открыть в Бижбулякском районе. Слово свое обязательно сдержим.

Напомним, полилингвальные школы открываются в регионе в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Фото: соцсети Р. ХАБИРОВА.