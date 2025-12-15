-16 °С
15 Декабря , 15:57

Радий Хабиров посетил новую полилингвальную школу с изучением удмуртского языка

Во время рабочей поездки в Татышлинский район глава Башкирии Радий Хабиров побывал в полилингвальной многопрофильной школе в селе Новые Татышлы. Учебное заведение, открытое в этом году на базе существующей школы, стало десятым полилингвальным учреждением в регионе.

Преобразование стало возможным благодаря капитальному ремонту, проведенному в 2025 году в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». На работы, включавшие полное обновление инженерных систем, фасада, внутренней отделки, закупку новой мебели и современного оборудования для пищеблока, было направлено порядка 65 млн рублей, сообщил директор школы Дмитрий Афризонов.

«У нас в республике две тысячи школ, из них 10 – полилингвальных. Эту тему надо развивать. Видите, с каким большим желанием занимаются здесь и дети, и учителя», – отметил Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что решение о создании таких учреждений принимается взвешенно: важно желание местного населения и наличие квалифицированных педагогов. В Новых Татышлах эти условия соблюдены: родной удмуртский язык здесь изучают 97 из 116 учащихся школы, а педагогический состав обладает необходимой компетенцией.

Во время визита Радий Хабиров осмотрел обновленные учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовую, пообщался с учениками и пожелал им успехов в учебе. Он также отметил важную роль расположенного рядом Удмуртского историко-культурного центра в сохранении языкового и культурного наследия народов республики.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
