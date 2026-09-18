Правозащитник Александр Брод оценил организацию выборов в Башкирии

Ассоциация независимого общественного мониторинга, созданная в 2018 году, ставит перед собой несколько основных задач. Одна из них — методическая помощь в подготовке общественных наблюдателей.

«Республика Башкортостан, кстати, одна из первых в стране подключилась к обучению наблюдателей в этом сезоне. Подготовлено порядка тринадцати тысяч человек, из них более трех тысяч — блогеры», — сообщил Александр Брод.

Он отметил, что на каждом избирательном участке, где побывал, работают наблюдатели от Общественной палаты Республики Башкортостан.

Второе направление работы ассоциации — взаимодействие с общественными штабами. По словам Брода, за лето он дважды встречался с представителями общественного штаба и электоральными экспертами республики.

«Появились и новые лица, и штаб активизировался. Вчера, приехав в республику, я продолжил эти встречи, а сегодня уже посещали участки, контактировали, смотрели видеостену», — рассказал эксперт, имея ввиду видеостену в Центре общественного наблюдения за выборами в РБ.

«Что можно сказать, если рассматривать ситуацию в республике на общем фоне? Ситуация достаточно стабильная, рабочая, очень хорошо организован избирательный процесс», — подчеркнул он.

Александр Брод отметил, что коллеги, посещавшие участки — международные наблюдатели из Германии, Турции, Индонезии, Мадагаскара и Бразилии, — на встрече с председателем ЦИК республики высказывали позитивные оценки, в том числе о наличии видеонаблюдения.

Брод рассказал о том, что ему особенно запомнилось.

«Для меня, например, было таким приятным удивлением, что в республике Башкортостан есть свои парижане и марсиане — жители двух деревень с названиями Париж и Марс. И к ним приехали выездные комиссии. Жители в основном пожилые, немногочисленные, но смогли спокойно, свободно проголосовать. Так что республика, я считаю, на высоте. И хотелось бы, чтобы два последующих дня также прошли в рабочем режиме», — заключил Александр Брод.

Фото: Общественная палата РБ.