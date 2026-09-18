Международные наблюдатели посетили избирательные участки Башкирии

Во время встречи председатель ЦИК РБ Азат Галимханов рассказал об устройстве избирательной системы региона. Он отметил, что в республике открыли двери 69 территориальных и 3249 участковых комиссий, в их работе задействованы около 27 тысяч членов комиссий.

Председатель ЦИК РБ сообщил, что все участковые комиссии открылись вовремя, работа идет в штатном режиме. На выборах работают наблюдатели, представляющие Общественную палату республики, политические партии и кандидатов.

«Я бы хотела поздравить вас, потому что с очки зрения логистики, с точки зрения информационного обеспечения, с точки зрения того, что вам удалось поставить камеры и централизованно собирать информацию — это, конечно, новый век», — сказала член Национального собрания Республики Мадагаскар Софи Соамиадана Рацирака.

Эксперт из Бразилии Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо, полковник армии Бразилии в резерве, вице-президент Института передовых исследований в области геополитики, безопасности и конфликтов (GSEC) поинтересовался, почему в России до сих пор используют бумажные бюллетени. Представители ЦИК Башкирии сообщили, что электронное голосование уже применяется в 32 регионах России.

«Это процесс постепенный, эволюционный. Позиция Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заключается в том, что сами субъекты по мере своей готовности, желанию могут начинать использовать электронное голосование», — пояснил Азат Галимханов.

Представитель Демократической партии Индонезии Хасто Кристиянто спросил, как Центризбирком повышает мотивацию людей идти на выборы. Заместитель председателя ЦИК РБ Марат Гадилов ответил, что в Башкортостане высокая явка связана с региональной особенностью: в сельской местности голосование традиционно воспринимается как праздник, горожане также посещают избирательные участки.

«Наше общество достаточно политизировано. Люди выражают свое мнение в избирательном убеждении», — добавил он.

Как сообщили организаторы, международные наблюдатели пробудут в Башкирии все три дня голосования. За это время они планируют посетить 44 избирательных участка, в том числе за пределами Уфы.

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