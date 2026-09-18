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Местные новости
18 Сентября , 12:35

Международные наблюдатели посетили избирательные участки Башкирии

В первый день голосования, 18 сентября, в Центре общественного наблюдения за выборами в Башкирии побывали наблюдатели из Германии, Индонезии, Мадагаскара, Турции и Бразилии. Они встретились с руководством Центризбиркома республики и представителями СМИ и поделились своими впечатлениями от организации выборов в Башкирии.

Международные наблюдатели посетили избирательные участки БашкирииМеждународные наблюдатели посетили избирательные участки Башкирии
Международные наблюдатели посетили избирательные участки Башкирии

Во время встречи председатель ЦИК РБ Азат Галимханов рассказал об устройстве избирательной системы региона. Он отметил, что в республике открыли двери 69 территориальных и 3249 участковых комиссий, в их работе задействованы около 27 тысяч членов комиссий.

Председатель ЦИК РБ сообщил, что все участковые комиссии открылись вовремя, работа идет в штатном режиме. На выборах работают наблюдатели, представляющие Общественную палату республики, политические партии и кандидатов.

«Я бы хотела поздравить вас, потому что с очки зрения логистики, с точки зрения информационного обеспечения, с точки зрения того, что вам удалось поставить камеры и централизованно собирать информацию — это, конечно, новый век», — сказала член Национального собрания Республики Мадагаскар Софи Соамиадана Рацирака.

Эксперт из Бразилии Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо, полковник армии Бразилии в резерве, вице-президент Института передовых исследований в области геополитики, безопасности и конфликтов (GSEC) поинтересовался, почему в России до сих пор используют бумажные бюллетени. Представители ЦИК Башкирии сообщили, что электронное голосование уже применяется в 32 регионах России.

«Это процесс постепенный, эволюционный. Позиция Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заключается в том, что сами субъекты по мере своей готовности, желанию могут начинать использовать электронное голосование», — пояснил Азат Галимханов.

Представитель Демократической партии Индонезии Хасто Кристиянто спросил, как Центризбирком повышает мотивацию людей идти на выборы. Заместитель председателя ЦИК РБ Марат Гадилов ответил, что в Башкортостане высокая явка связана с региональной особенностью: в сельской местности голосование традиционно воспринимается как праздник, горожане также посещают избирательные участки.

«Наше общество достаточно политизировано. Люди выражают свое мнение в избирательном убеждении», — добавил он.

Как сообщили организаторы, международные наблюдатели пробудут в Башкирии все три дня голосования. За это время они планируют посетить 44 избирательных участка, в том числе за пределами Уфы.

Фото автора.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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