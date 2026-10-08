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Культура
8 Октября , 07:10

Афоризмы писателя из Уфы опубликованы в альманахе «Сократ»

В московском издательстве «Вече» увидел свет очередной выпуск ежегодного альманаха «СОКРАТ-26», посвященного итогам Всероссийской литературной Премии «Афорист года – 2025».

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Афоризмы писателя из Уфы опубликованы в альманахе «Сократ»Афоризмы писателя из Уфы опубликованы в альманахе «Сократ»
Афоризмы писателя из Уфы опубликованы в альманахе «Сократ»

В новый сборник включена подборка афоризмов уфимского автора Леонида Соколова — лауреата премии «Афорист года — 2025».

Вот несколько жемчужин из новой подборки лауреата:

«Мы так долго смотрели в светлое будущее, что проглядели настоящее».

«Нельзя научить собаку говорить, зато люди часто лаются между собой».

«Если умный в гору не пойдет, дурак окажется на высоте».

«Жизнь проходит так быстро, что не успеваешь даже поумнеть».

«Наше правительство — это пример для подорожания!»

На страницах книги читатели также найдут уникальные материалы: исследование афористичности современных российских писателей (Юрия Полякова и Виктории Токаревой), эссе о связи афористики и филателии, репортаж с XXIII Фестиваля сатиры в Белграде, а также подборки современных европейских и японских афористов.

Украшением книги по традиции стали иллюстрации известных российских художников-карикатуристов.

Леонид Соколов — член Союза писателей России, автор 12 юмористических сборников, заслуженный работник культуры РБ и многократный лауреат престижных премий, таких как «Золотое перо Руси» и «Золотой теленок».

Фото: издательство «Вече».

Автор:Виктор УХОВ.
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