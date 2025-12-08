Писатель из Уфы стал лучшим афористом России

Уфимский писатель-юморист Леонид Соколов стал обладателем всероссийской литературной премии «Афорист года». Награждение состоялось 6 декабря в Москве в Центральном Доме работников искусств. Ведущими вечера стали председатель Содружества «СОКРАТ» Сергей Сидоров и телеведущая Ирина Сашина. Гостями вечера стали представители литературного сообщества, артисты, музыканты, журналисты и общественных деятели.

В этом году в шорт-лист премии помимо автора из Уфы вошли москвичи Нестор Бегемотов, Виктор Иванов и Александр Минченков; Андрей Коряковцев (Екатеринбург); Александр Чесноков (Санкт-Петербург).

— Сегодняшние афористы — это летописцы новейшей истории, — сказал в своем приветственном слове лауреатам поэт Владимир Вишневский. — В лучших их афоризмах — великолепный юмор, кладезь мудрости, пиршество гениального русского языка. Из их сочинений, подобно пазлу, складывается картина сегодняшнего дня. Мы с вами — соучастники и свидетели расцвета отечественной афористики.

Все шестеро афористов представили свои лучшие фразы на суд зрителей и экспертного совета. Зрителям и гостям церемонии также нужно было сделать выбор: выявить из подборок номинантов фразу, достойную «приза зрительских симпатий. С небольшим перевесом фаворитом стал афоризм Нестора Бегемотова: «Человеку без чувства юмора бояться нечего — самое страшное с ним уже случилось.

Апофеозом церемонии стало оглашение лауреата в основной номинации. Лавры лауреата снискал заслуженный работник культуры Башкирии, член Союза писателей России Леонид Соколов, подтвердив собственное изречение «Чтобы однажды проснуться знаменитым, надо меньше спать».

Победителю вручили денежный сертификат, который можно будет использовать для издания своей книги. Кроме того, по итогам конкурсе будет издан альманах, в который войдут афоризмы лауреата и всех номинантов премии.

Фото: сообщество Содружества «СОКРАТ» ВКонтакте». Видео предоставлено Л. СОКОЛОВЫМ.