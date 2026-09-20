В Башкирии за два дня фильм «Камень батыров» посмотрели более двух тысяч человек

В республиканский кинопрокат вышел новый художественный фильм «Камень батыров». Он снят на киностудии «Башкортостан», режиссером выступил наш земляк Роман Пожидаев.

За первые два дня показа фильм посмотрели более 2600 человек, сообщает «Молодежная газета». 142 зрителя смогли увидеть ленту благодаря киномобилю — выездному формату показов, который включили в маршрут для населенных пунктов без стационарных кинотеатров.

— Широкий прокат фильма организовали впервые, — прокомментировал режиссер. —Нам сообщили, что зрители приходят после выборов семьями. Посмотреть картину можно по программе «Пушкинская карта». Напомним жителям республики, что прокат фильма в Башкортостане продлится до 30 сентября. Приходите посмотреть «Камень батыров» вместе с детьми — это яркое приключение, которое напомнит нам всем о силе духа и важности корней.

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Фото: минкульт РБ.