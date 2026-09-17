В Башкирии стартует прокат фильма «Камень батыров» 

В основе сюжета — противостояние двух молодых героев: прожигателя жизни Руслана и батыра из прошлого, погибшего с братьями за Родину. Фильм снят в лёгком приключенческом жанре, но несёт глубокий посыл: важно чтить родословную и любить родную землю.

Авторы сценария — Марк Ковалёв и Дамир Юсупов, режиссёр — Роман Пожидаев, оператор — Ильдар Бикметов, композитор — Камиль Абдуллин, художник — Булат Байназаров. В главных ролях: Наиль Сафин, Гульчачак Зарипова, Динислам Сафин, Ренат Фатхиев, Константин Котилевский.

— Роль была непростой: нужно было убедить зрителя, что ты батыр из прошлого — одновременно наивный и решительный, — поделился исполнитель роли Киньи Динислам Сафин. — Пришлось скакать на коне, стрелять из лука, владеть саблей. Сложность ещё и в том, что фильм снимают не по хронологии, и приходится удерживать нужное состояние. Зато в кино, в отличие от театра, есть дубли: можно переснять сцену, если что-то не устроило по эмоциям.

В съёмках участвовали лучники клуба «Мэргэн уксы» из разных районов республики. Работа велась в Уфе и Белорецком районе (Арский камень).

Фильм «Камень батыров» уже был представлен на нескольких фестивалях: VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» (Псков); Российский фестиваль молодого кино «Новое движение» (Великий Новгород); XVII Международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души» (Ульяновск); XXII Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар»; Фестиваль детско-юношеского и семейного кино «Жарки».

Картину покажут во всех муниципальных кинотеатрах республики, в кинотеатрах Уфы («Родина», «Глобал Синема», «Синема 5», «КиноПростор»), а также в «Кинопорте» Стерлитамака и сети «Super 8» в Туймазах. Возможны заявки на показ кинопередвижкой в любом населённом пункте Башкортостана.

Фото: пресс-служба минкультуры РБ.