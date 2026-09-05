+25 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Культура
5 Сентября , 12:43

В Стерлитамаке начал работу креативный кластер «Культурный код»

Сегодня, 5 сентября, в Стерлитамаке глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с деятельностью креативного кластера «Культурный код». Новое творческое пространство в центре города создали для развития ремесленных и креативных индустрий, сообщает пресс-служба главы.

В Стерлитамаке начал работу креативный кластер «Культурный код»В Стерлитамаке начал работу креативный кластер «Культурный код»
В Стерлитамаке начал работу креативный кластер «Культурный код»

Кластер призван объединить авторские музеи-мастерские, локальные бренды, образовательные проекты и культурные события. Здесь также будут проходить экскурсии, мастер-классы, ярмарки, лекции и концерты. В планах – открытие сувенирной лавки с работами местных мастеров. Ключевая особенность кластера – формат «открытой мастерской», где посетителям демонстрируют не просто готовый продукт, но и сам процесс его создания.

Радий Хабиров осмотрел организованную здесь выставку-ярмарку «Патрики-маркет» с фермерскими продуктами и изделиями ремесленников, а также площадки первых резидентов кластера – гончарной мастерской «Чудо-глина» и музея-мастерской ремесленного шоколада. Сооснователь кондитерского бренда Марина Григорьева рассказала о планах по расширению производства крафтового шоколада. Руководитель региона поручил предложить предпринимателям оптимальные республиканские меры господдержки, которые подходят под их сферу деятельности.

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов сообщил, что проект «Культурный код» станет точкой притяжения туристических маршрутов в исторической части города, а также изменит его восприятие как исключительно промышленного центра, покажет богатую историю ремесленничества, купечества и гастрономических традиций.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru