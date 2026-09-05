+25 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Общество
5 Сентября , 11:12

Глава Башкирии посетил фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» в Стерлитамаке

Сегодня, 5 сентября во время рабочей поездки в Стерлитамак глава Башкортостана Радий Хабиров посетил фестиваль гостеприимства «Купец 2.0», который проходит в городе на Стерле шестой раз. В этом году он приурочен к 260-летию города, сообщает пресс-служба главы региона.

Глава Башкирии посетил фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» в СтерлитамакеГлава Башкирии посетил фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» в Стерлитамаке
Глава Башкирии посетил фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» в Стерлитамаке

На церемонии открытия фестиваля глава Башкортостана отметил динамичное развитие города и вручил почётные награды «Гордость Стерлитамака» к юбилею города.

– Стерлитамаку – 260 лет. Это мощнейший промышленный центр республики. И мы все вместе желаем ему процветания, – сказал Радий Хабиров. – Главное в любом городе – это люди. Дорогие жители Стерлитамака, примите от меня слова глубокого уважения и благодарности за ваш труд и стойкость. Вместе со всей страной и республикой вы переживаете очень непростой период, о котором потом будут писать книги и слагать легенды. Но я точно знаю, что мы пройдём этот путь достойно, уважая и доверяя друг другу. Вместе будем работать на благо страны, на то, чтобы поддержать наших ребят на специальной военной операции. С днём рождения, Стерлитамак! Мира, добра и процветания!

Глава Башкортостана также высоко оценил значение фестиваля «Купец 2.0» для развития сферы креативных индустрий в республике.

– «Купец 2.0» – визитная карточка Стерлитамака и Башкортостана. Это настоящий большой республиканский фестиваль, причём сюда приезжают и из-за границы. Отличная история – город поддержал энтузиазм творческих, талантливых людей и их инициативы, – резюмировал Радий Хабиров.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru