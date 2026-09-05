Глава Башкирии посетил фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» в Стерлитамаке

На церемонии открытия фестиваля глава Башкортостана отметил динамичное развитие города и вручил почётные награды «Гордость Стерлитамака» к юбилею города.

– Стерлитамаку – 260 лет. Это мощнейший промышленный центр республики. И мы все вместе желаем ему процветания, – сказал Радий Хабиров. – Главное в любом городе – это люди. Дорогие жители Стерлитамака, примите от меня слова глубокого уважения и благодарности за ваш труд и стойкость. Вместе со всей страной и республикой вы переживаете очень непростой период, о котором потом будут писать книги и слагать легенды. Но я точно знаю, что мы пройдём этот путь достойно, уважая и доверяя друг другу. Вместе будем работать на благо страны, на то, чтобы поддержать наших ребят на специальной военной операции. С днём рождения, Стерлитамак! Мира, добра и процветания!

Глава Башкортостана также высоко оценил значение фестиваля «Купец 2.0» для развития сферы креативных индустрий в республике.

– «Купец 2.0» – визитная карточка Стерлитамака и Башкортостана. Это настоящий большой республиканский фестиваль, причём сюда приезжают и из-за границы. Отличная история – город поддержал энтузиазм творческих, талантливых людей и их инициативы, – резюмировал Радий Хабиров.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.