Инвесторов призывают поддержать объекты культурного наследия Башкирии

В феврале прошлого года Владимир Путин поручил правительству России совместно с исполнительными органами власти субъектов РФ и ПАО ДОМ.РФ привести в порядок к 2030 году не менее тысячи объектов культурного наследия.

В целях выполнения поручения разработан и реализуется комплекс мер господдержки инвесторов, а для их удобства создана платформа наследие.дом.рф, где собрана информация о более 1600 объектах культурного наследия и 730 подрядчиках, имеющих лицензию на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия.