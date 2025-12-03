Вернуть историю потомкам

В середине нынешнего года удалось провести десять выездных проверок. Было выявлено 15 нарушений, возбуждены административные дела. В рамках профилактических мероприятий собственникам объектов объявлено 97 предостережений.

Кроме того, представители управления приняли участие в 17 проверках совместно с прокуратурой, возбуждены производства.

За год было утверждено 108 актов технического состояния памятников архитектуры и охранных обязательств собственников. Обследовано 269 памятников археологии, из-за нарушения сроков работ по их сохранению подано пять исковых заявлений.

Собственникам также выдано 22 задания на разработку проектной документации. Согласовано 24 проекта реставрационных работ, выдано 38 разрешений на проведение работ по сохранению объектов. Завершена реставрация 12 объектов — дома Сахарова, усадьбы Степановых-Зориных, доходного дома Капкаева, дома Поликарпова, дома Тихониных и других.

Также проведена большая работа по включению в реестр достопримечательного места — города Черниковска. Акт гос­экспертизы охватывает территорию в 223 гектара, на которой расположены 188 объектов. Сейчас аналогичную работу планируется провести в Демском районе, где более 40 выявленных объектов культурного наследия.

Для принятия решения о целесообразности включения выявленных объектов в реестр проведено 43 госэкспертизы. Утверждены предметы охраны 83 памятников. Помимо этого шла работа по установлению границ и зон охраны объектов.

— В нынешнем году пещера Шульган-таш включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Идет работа по сохранению и популяризации мавзолея Тура-хана, благоустройству исторических поселений — сел Верхотор, Воскресенское, Кушнаренково, Николо-Березовка и города Бирска, — отметил Салават Кулбахтин.

— По количеству объектов культурного наследия Башкортостан занимает лидирующие позиции среди регионов. Главная задача — привести их в порядок. Объем работы на десятилетия, но этим надо заниматься. В следующем году приступаем к работе в усадьбе Топорниных в Кушнаренково. Там финансирования точно не хватит, потому что надо также благоустраивать примыкающую территорию. И хотелось бы знать, как ведется работа на улице Октябрьской Революции в Уфе: какие прогнозы, что удалось сделать. Для Уфы это один из значимых проектов, — подчеркнул глава республики Радий Хабиров.

МЕЖДУ ТЕМ

Как сообщала «РБ», в Уфе будут восстанавливать дом железнодорожного рабочего Васильева на улице Коммунистической, 170.

В этом здании в 1905 — 1907 годах размещалась подпольная типография, где печаталась газета «Уфимский рабочий» — предшественница нашей газеты.