Вдвое больше заявок представили журналисты на премию главы Башкирии

«На сегодня это главный отраслевой конкурс в Башкортостане. Призовой фонд — беспрецедентный: каждый из 20 победителей получает премию в 300 тысяч рублей. Не удивимся, если в 2026-м заявок станет еще больше», — отметил руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев в беседе с корреспондентом «Башинформа».

По его словам, наиболее высокой конкуренцией в этом году отличились номинации «Мужество» (40 заявок) и «Чуткое сердце» (48 заявок). Ульчев подчеркнул, что конкурс способствует росту качества медиаконтента и привлечению СМИ к освещению важных для республики тем.

«На суд жюри поступило множество работ разъясняющего характера. Например, в номинации „Достоверность“ — отличные материалы, опровергающие фейки, развеивающие мифы», — сказал руководитель агентства.

Особое внимание Ульчев уделил работам, связанным со спецоперацией. Он привел в пример лауреата Рафика Ахметшина, который совмещает военную службу с журналистской работой. Также было отмечено, что прошлогодний победитель, главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков, передал на передовую беспилотник, приобретенный на призовые деньги.

На церемонии награждения, которую провел Глава республики Радий Хабиров, была учреждена новая традиция: имена всех лауреатов теперь заносятся в специальную памятную книгу. Каждый победитель оставляет в ней свою подпись рядом с именем.

«Смысл в том, чтобы вместе публикации, сюжеты, проекты победителей создали новую главу в истории башкирской журналистики. Храниться книга будет в музее имени Худайбердина», — пояснил Максим Ульчев.

Глава Башкирии Радий Хабиров, вручая награды, подчеркнул, что конкурс учрежден для мотивации журналистов на новые высоты, и поздравил двадцать лауреатов 2025 года с заслуженной победой.

Фото: Олег ЯРОВИКОВ.