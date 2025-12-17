«Главное, что мы можем помочь людям»

В 2025 году лауреатами премии главы РБ в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество» стали 20 авторов и творческих коллективов, чьи работы признаны эталоном профессионализма, гражданской позиции и смелости.

Конкурс на соискание премии проводился во второй раз, и на него было представлено 159 работ. В итоге экспертный совет выбрал 20 победителей в пяти номинациях: «Достоверность», «Ответственность», «Мужество», «Поступок года» и «Чуткое сердце».

— Сегодня это главное творческое состязание журналистов республики, — заявил на торжественной церемонии награждения глава Башкирии Радий Хабиров. — В наши дни, когда практически каждый пользователь социальных сетей может выступить автором новостей, профессиональная журналистика остается мерилом честности и объективности. Вы не просто создаете новости, а выстраиваете общую картину дня, формируете общественное мнение тысяч жителей нашей республики. Вкладываете в их сердца эмоциональную оценку важных событий, укрепляете социальный оптимизм, веру в лучшее.

Особое внимание глава республики обратил на освещение темы специальной военной операции: выделил программу на БСТ «Защитники Отечества», телевизионный конкурс «Мой папа», проект «Мама», который объединил матерей и жен участников СВО. А также подчеркнул, что Башкирия в этом году первой в стране приняла закон о военных корреспондентах. Он определяет статус и меры поддержки военкоров.

Радий Хабиров поблагодарил журналистов республики за активное противодействие экстремизму, киберпреступности, развенчание фейковых новостей, разъяснительную работу по таким непростым темам, как атака беспилотников, перебои в мобильной связи, разработка месторождения меди в Абзелиловском районе.

Поддержка со стороны руководства республики и гражданская ответственность журналистов приносят свои плоды: телеканал БСТ стал первым по просмотрам среди региональных каналов страны, информационное агентство «Башинформ» возглавило рейтинг по цитируемости, общий тираж печатных изданий превысил 180 тысяч экземпляров, а аудитория соцсетей сопоставима с числом жителей Башкирии.

Вдвойне радостно, что конкурсная комиссия по достоинству оценила труд журналистов нашей газеты. Так, в номинации «Чуткое сердце» одним из победителей стала корреспондент «Республики Башкортостан» Жанна Миронова. Она отправила на конкурс статью «Дом на линии огня», в которой рассказала о жительнице Курской области Ольге Ходоренко, которая четыре месяца буквально выживала в оккупированной бандеровцами деревне. Спасли ее бойцы из Башкирии, освобождавшие область.

— Это редкий случай, когда я писала материал не с позиции наших воинов, а с точки зрения очевидца трагических событий. Причем Ольга сама позвонила в нашу газету, чтобы публично поблагодарить бойцов с позывными «Юрист», «Шатун», «Стрелок», «Сахалин», «Ярый», «Калина». Именно ее благодарному сердцу я обязана этой статьей.

В номинации «Ответственность» премию получила наша коллега, завотделом писем редакции газеты «Башҡортостан» Резеда Шангареева.

— Очень приятно быть в числе победителей, — отметила она. — За это в первую очередь я благодарна главе нашей республики Радию Хабирову. Учредив такой конкурс, он подчеркнул важность нашей профессии. Эта победа дает стимул с большим воодушевлением работать на благо Башкирии и России. А еще я очень горжусь, что работаю в газете «Башҡортостан». У нас сильный коллектив, который постоянно работает над собой и добивается успехов.

Резеда Адунисовна представила на конкурс серию материалов, посвященную жителям Башкирии — ветеранам Великой Отечественной войны и молодым участникам спецоперации. Красной нитью в них проходит тема ответственности — перед страной, своим селом, пожилыми родителями. «На таких людей опирается наша Родина», — уверена автор.

Впервые в этом году была учреждена отдельная категория для городских и районных печатных СМИ. Победителями стали ответственный секретарь редакции газеты «Туймазинский вестник» Алексей Шильников, корреспондент редакции газеты «Восход» Ишимбайского района Алена Чернова (номинация «Достоверность»), корреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий» Фаяз Юмагузин («Ответственность»), коллектив газеты «Кумертауское время» в лице Константина Силина и Айгуль Шаяхметовой («Мужество»), корреспондент редакции газеты «Һаҡмар» Баймакского района Лилия Такаева («Поступок года») и корреспондент редакции газеты «Осҡон» Абзелиловского района Гульнара Кусарбаева («Чуткое сердце»).

— Конечно, очень здорово получить премию, но главное, что своими публикациями мы можем помочь людям, — отметил Алексей Шильников, который, кстати говоря, кроме работы в районном издании является собственным корреспондентом газеты «РБ». — А еще важно, что люди, особенно в районах, по-прежнему доверяют печатной прессе и понимают, что мы можем стать последней инстанцией, когда те или иные проблемы не удается решить местной власти.

Алексей Борисович как раз и пишет на такие темы. Например, он неоднократно поднимал тему экологии: местная птицефабрика вывозила отходы на природу, отчего жители жаловались на ужасный запах. После огласки в прессе в ситуацию вмешалось правительство республики, на место выехали представители профильных министерств, и ситуацию удалось разрешить.

Именно в этой способности — помогать людям словом и делом, быть голосом тех, кого не слышно, и опорой для тех, кто в ней нуждается, — подлинная миссия и сила журналистики. Обладатели премии доказали, что профессия не просто жива — она необходима, и ее честное, мужественное и чуткое служение обществу становится настоящим фундаментом для будущего.

СПРАВКА

Премию главы Башкирии в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество» учредили в 2023 году по инициативе руководителя региона Радия Хабирова. Ее призовой фонд составляет шесть миллионов рублей: каждый из 20 победителей получает 300 тысяч рублей.

В рамках конкурса оценивают информационные, аналитические, публицистические материалы, теле- и радиопрограммы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 сентября предыдущего года по 31 августа текущего года.

Фотографии Азата Мухамедьянова и Альберта Загирова.