16 Декабря , 16:18

Башкирия вошла в топ-3 по числу наград на конкурсе «Туристический сувенир»

Республика получила 43 награды в финале XI всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Подведение итогов конкурса состоялось в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба правительства РБ. Башкирия представила на суд жюри 114 изделий, созданных 65 мастерами, что является наибольшим числом работ среди всех участников регионов. В результате республика удостоилась 43 наград.

— Это высокая оценка труда наших удивительных мастеров, которые вкладывают в каждое изделие душу и историю нашей республики, — прокомментировал премьер-министр РБ Андрей Назаров. — Очередная наша победа — отличный стимул для нас продолжать работать еще активнее, открывая новые грани нашего уникального региона. Каждая из этих номинаций — отдельная большая история, над которой вместе работают и власти, и бизнес, и местные жители.

Ранее мы сообщали о том, что Башкирия взяла семь наград во всероссийской туристической премии.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
