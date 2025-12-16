-16 °С
16 Декабря , 13:31

Башкирия взяла семь наград во всероссийской туристической премии

Регион стал победителем в семи номинациях премии «Регионы туризма и гостеприимства».

Башкирия взяла семь наград во всероссийской туристической премии

Награждение лауреатов состоялось в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба правительства РБ. Башкирия была номинирована в семи из 22 номинаций.

Республика удостоена гран-при в номинации «Регион сувенирной туристической продукции», специальным дипломом — в номинации «Регион автотуризма», дипломом третьей степени — в номинациях «Регион конгрессно-выставочной деятельности», «Регион научно-популярного туризма», «Регион этнокультурного туризма», «Регион оздоровительного туризма» и «Регион событийного туризма».

— Премия «Регионы туризма и гостеприимства» выступает важной платформой для признания лучших региональных практик, а полученные награды служат дополнительным стимулом для дальнейшего развития туристического сектора в республике, — прокомментировала  министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.  

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
