Башкирия и Витебская область подписали план сотрудничества

Документ подписали первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов и председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Рогожник, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Согласно соглашению, планируются развитие прямых связей между предприятиями, организация бизнес-миссий и совместный поиск партнеров в промышленности, сельском хозяйстве и логистике. Отдельное внимание уделено инвестиционному взаимодействию: регионы будут обмениваться проектами и коммерческими предложениями для привлечения инвесторов и поддержки экспортеров.

«Хорошее межрегиональное сотрудничество начинается с прямого контакта людей и компаний, — отметил Рустам Муратов. — Когда предприниматель понимает, к кому обратиться в другом регионе, видит там потенциального партнера и может быстро получить необходимую информацию, дальше уже появляются совместные проекты. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы наши связи давали предприятиям понятный маршрут для выхода друг на друга».

Помимо экономики, новый план охватывает агропромышленный комплекс, образование, спорт, туризм, культуру и молодежную политику. Подписанный документ обеспечит системную работу двух регионов в экономической, социальной и гуманитарной сферах на ближайшие три года.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.