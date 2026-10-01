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Экономика
1 Октября , 11:56

Башкирия и Витебская область обсудили расширение деловых связей

Первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов провел рабочую встречу с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Рогожником.

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Башкирия и Витебская область обсудили расширение деловых связейБашкирия и Витебская область обсудили расширение деловых связей
Башкирия и Витебская область обсудили расширение деловых связей

Встреча прошла на полях международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь», сообщает пресс-служба правительства РБ. Стороны обсудили дальнейшее развитие деловых связей между регионами. В настоящее время их взаимодействие развивается в сферах торговли, промышленной кооперации и образования. Предприятия уже осуществляют взаимные поставки в таких отраслях, как машиностроение, нефтехимия и обувное производство. Продукция из Беларуси присутствует на рынке Башкирии — так, в Уфе действует фирменный магазин «Да Дому» Оршанского льнокомбината.

Активно развиваются и образовательные контакты. Башкирский государственный аграрный университет сотрудничает с Государственной академией ветеринарной медицины. Подписанное между вузами соглашение открывает перспективы для обмена опытом и установления прямых профессиональных связей.

«У Башкортостана и Витебской области уже есть рабочая основа для сотрудничества. Сейчас важно посмотреть шире: какие предприятия могут быть интересны друг другу, где можно выстроить новые производственные связи и какие направления дадут дополнительный эффект для обеих сторон», — отметил Рустам Муратов.

По итогам встречи стороны определили ключевые направления для наращивания совместной работы.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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