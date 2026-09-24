В Бирском районе Башкирии обнаружили сельхозугодия, заросшие бурьяном

Общая площадь земельного участка, расположенного в границах Верхнелачентауского сельсовета, составляет почти 106 га. Из них более 60 га заросли «бурьяном и древесно-кустарниковой растительностью».

«В ходе обследования государственным инспектором Россельхознадзора установлено, что в юго-восточной части участка, на площади 60,4960 га наблюдается полное (сто процентов) зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Признаков ведения сельскохозяйственной деятельности на этом участке не выявлено, — подчеркнули в надзорном ведомстве. — Арендатору участка объявлено предостережение».

Как ранее сообщала «Республика Башкортостан», в Аургазинском районе обнаружили 33 га заброшенных сельхозугодий и очаги опасного сорняка — борщевика Сосновского.

Фото: Азамат АБДРАФИКОВ.