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Экономика
24 Сентября , 09:18

В Бирском районе Башкирии обнаружили сельхозугодия, заросшие бурьяном

Сотрудники управления Россельхознадзора по Башкирии при проведении внепланового рейда обнаружили более 60 га заброшенных сельхозземель в Бирском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Бирском районе Башкирии обнаружили сельхозугодия, заросшие бурьяномВ Бирском районе Башкирии обнаружили сельхозугодия, заросшие бурьяном
В Бирском районе Башкирии обнаружили сельхозугодия, заросшие бурьяном

Общая площадь земельного участка, расположенного в границах Верхнелачентауского сельсовета, составляет почти 106 га. Из них более 60 га заросли «бурьяном и древесно-кустарниковой растительностью».

«В ходе обследования государственным инспектором Россельхознадзора установлено, что в юго-восточной части участка, на площади 60,4960 га наблюдается полное (сто процентов) зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Признаков ведения сельскохозяйственной деятельности на этом участке не выявлено, — подчеркнули в надзорном ведомстве. — Арендатору участка объявлено предостережение».

Как ранее сообщала «Республика Башкортостан», в Аургазинском районе обнаружили 33 га заброшенных сельхозугодий и очаги опасного сорняка — борщевика Сосновского.

Фото: Азамат АБДРАФИКОВ.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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