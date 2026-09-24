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Экономика
24 Сентября , 05:53

В Башкирии обнаружили 33 гектара заброшенных сельхозугодий

Сотрудники управления Россельхознадзора сообщили о новых очагах произрастания борщевика Сосновского в Башкирии и заброшенных сельхозугодьях.

В Башкирии обнаружили 33 гектара заброшенных сельхозугодийВ Башкирии обнаружили 33 гектара заброшенных сельхозугодий
В Башкирии обнаружили 33 гектара заброшенных сельхозугодий

В Аургазинском районе на территории Толбазинского сельсовета на земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 752 999 квадратных метров «произошло зарастание сорной растительностью и мелколесьем».

«Общая площадь зарастания составляет 33 га. Также обнаружены очаги произрастания опасного инвазивного растения — борщевика Сосновского. Общая площадь зарастания борщевиком составила 450 квадратных метров», — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Башкирии.

По результатам обследования администрации Аургазинского района, Толбазинскому сельсовету объявлено соответствующее предостережение. Арендатору земельного участка — сельскохозяйственному предприятию «Урожай», выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства РФ.

Справка

Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение из семейства зонтичных. Может вырастать до 2–3 метров, у него толстый полый стебель и большие резные листья. Цветет крупными белыми «зонтиками» в июне-июле, после чего дает огромное количество семян.

Изначально его пытались использовать как кормовую культуру. В середине XX века растение активно внедряли в сельское хозяйство благодаря высокой урожайности. Но быстро выяснили, что корм из него плохой, а само растение агрессивно захватывает территории и опасно для людей. В 2015 году его официально признали сорняком и исключили из реестра сельхозкультур.

Фото предоставлено пресс-службой управления Россельхознадзора по Башкирии.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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