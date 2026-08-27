В Башкирии собрано уже больше двух миллионов тонн зерна

Несмотря на то, что хлеборобам приходится работать урывками, в промежутках между дождями, со своим делом они справляются, и очень даже неплохо, отметил глава республиканского кабмина: уже собрано более 2 млн тонн зерна, что почти в полтора раза больше, чем на ту же дату в прошлом году.

Хороший урожай дали озимые зерновые культуры. Их собрали 963 тысяч тонн при урожайности более 35 центнеров с гектара.

Сейчас в разгаре уборка основной культуры — яровой пшеницы. Обмолочено почти 13 тысяч га, это 27 процентов, собрано свыше 330 тысяч тонн зерна. Урожайность — 25 ц/га.

«Большие надежды возлагаем на масличные культуры, их у в регионе посеяно рекордные 733 тысяч га. Начали убирать рапс, горчицу, лен. Скоро переключимся на подсолнечник. Виды на урожай хорошие. Надеемся, и цены на маслосемена сохранятся достойные — это важный фактор для экономики наших хозяйств», — написал Андрей Назаров.

Напомним, агротехнический потенциал Башкирии высоко оценила министр сельского хозяйства страны Оксана Лут, посетившая Уфу накануне.

Фото: со страницы Андрея Назарова в соцсетях.