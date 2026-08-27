Оксана Лут и Радий Хабиров оценили агротехнологический потенциал Башкирии

Министр сельского хозяйства РФ и руководитель региона познакомились с инфраструктурой и разработками межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, Уфимского федерального исследовательского центра РАН и Башкирского государственного аграрного университета.

Точка сборки науки и образования

Первым объектом посещения стал межвузовский кампус — флагманский проект, реализуемый в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Гостям презентовали возможности уже действующего IQ-парка и нового Геномного центра, который начал работу в апреле 2025 года.

В кампусе сегодня сформирована уникальная экосистема, объединяющая пять ведущих вузов республики и УФИЦ РАН. Особый интерес у представителей минсельхоза вызвали проекты в области биомедицины, генетики и «зеленой» химии, напрямую связанные с агропромом.

В Геномном центре Оксане Лут и Радию Хабирову представили проект «умной фермы» компании «Открытые Агро Инновации». Разработка уже внедрена в животноводческом комплексе имени Калинина в Стерлитамакском районе. Система использует искусственный интеллект для климат-контроля, компьютерного зрения для мониторинга поголовья и автоматизированного распределения кормов. В создании программного обеспечения для этих технологий принимают участие студенты инновационной «Школы 21+» Сбера, расположенной на базе центра.

Вклад академической науки

Следующим пунктом маршрута стал Уфимский федеральный исследовательский центр РАН — крупнейшее академическое учреждение региона. Директор УФИЦ РАН Василий Мартыненко подчеркнул, что четыре научные организации центра системно занимаются агротематикой. Ученые продолжают традиции селекционеров, таких как Сабирзян Кунакбаев, создавший легендарный сорт озимой ржи «Чулпан».

Гости посетили лаборатории Института биохимии и генетики. Особое внимание было уделено разработкам в сфере геномных и постгеномных технологий для животноводства и растениеводства. Учёные института представили наработки по маркер-ориентированной селекции и созданию ДНК-маркеров для сельхозкультур, что позволяет значительно ускорить выведение новых высокопродуктивных сортов. Оксана Лут высоко оценила научный задел республики, отметив его важность для достижения федеральных показателей по импортозамещению.

Аграрный университет — кузница кадров и инноваций

Завершилась рабочая программа посещением Башкирского государственного аграрного университета, который в 2025 году вошел в программу «Приоритет 2030». Ректор Илдар Габитов продемонстрировал результаты масштабной модернизации: в вузе обновляются корпуса и общежития, создаются современные лаборатории.

В Центре прогрессивных технологий и эмбриологии гостям показали инновации, которые вуз готовит для АПК страны. Среди них — проект создания Российского центра цифрового фенотипирования на платформе «ПУСК», а также уникальная климатическая камера роста «Спектр-1,0 КР».

Отдельно была презентована совместная с ГК «ТАВРОС» разработка по цифровой трансформации селекции в свиноводстве с использованием машинного зрения. Это позволяет автоматизировать племенную работу и повысить точность отбора животных по заданным параметрам.

Подводя итоги осмотра, Оксана Лут назвала БашГАУ одним из ключевых вузов в системе минсельхоза. «Фактически это не только образование, но и мощное научное развитие. Здесь успешно работают и над растениеводством, создавая центр цифрового фенотипирования, и над животноводством, решая задачи повышения продуктивности и объемов производства мяса», — цитирует министра пресс-служба главы РБ.

Радий Хабиров, в свою очередь, отметил беспрецедентный уровень вложений в аграрный вуз и поблагодарил федеральное ведомство за системную поддержку инициатив республики.

В завершение визита на площадке БГАУ состоялась рабочая встреча министра с представителями регионального бизнес-сообщества, на которой обсуждались дальнейшие шаги по внедрению высоких технологий в сельское хозяйство Башкирии.

Фото: пресс-служба главы РБ.