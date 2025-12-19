-18 °С
Владимир Путин: Повышение НДС — мера необходимая, но временная

С 1 января в России повышается налог на добавленную стоимость. Это нововведение не вызвало особого оптимизма у россиян. Путин прокомментировал решение правительства во время Прямой линии.

Президент сказал, что на текущий момент «самый правильный, честный и прозрачный способ решения стоящих перед нами задач в финансовой сфере — это повышение НДС. Цели повышения НДС простые — достичь сбалансированности бюджета».

Глава государства отдает отчет в том, что любое повышение налогов, вызывает у предпринимателей желание спрятать прибыль. Он сказал по этому поводу: «Задача — избавиться от теневой экономики и от ухода в тень от неуплаты налогов. Нам нужно, чтобы при повышении налога это было не на бумаге, а чтобы выразилось в реальных доходах в бюджет».

Фото: скриншот трансляции.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
