19 Декабря , 15:33

Владимир Путин: Правительству удалось сбалансировать бюджет

Российскому правительству удалось обеспечить сбалансированность федерального бюджета, рассказал президент России в ходе Прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

— Надо отдать должное правительству, они провели большую работу. Удалось сбалансировать бюджет, причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года, — сообщил Владимир Путин. — Дефицит федерального бюджета составил 2,6% ВВП, но на следующий год мы исходим из того, что будет уже 1,6%, а за три года он составит не больше 1,5%. Это хороший показатель, с учетом того, что государственный долг остается очень низким.

Это значит, что в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств и нацпроектов, достигать целей технологического развития, обеспечить потребности вооруженных сил, пояснил президент страны.

Фото: скрин прямого эфира

Автор: Жанна МИРОНОВА
