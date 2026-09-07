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7 Сентября , 08:57

Глава Башкирии потребовал уволить директора и зама Кушнаренковской гимназии

По словам Радия Хабирова, администрация учебного заведения пыталась скрыть затяжной конфликт между гимназистами. На сегодняшнем оперативном совещании правительства глава региона потребовал уволить директора и завуча по воспитательной работе Кушнаренковской гимназии.

Глава Башкирии потребовал уволить директора и зама Кушнаренковской гимназииГлава Башкирии потребовал уволить директора и зама Кушнаренковской гимназии
Глава Башкирии потребовал уволить директора и зама Кушнаренковской гимназии

Гнев руководителя Башкирии вызвал сам факт сокрытия затяжного конфликта между учениками, который 2 сентября закончился нападением с ножом. Радий Хабиров в свое время пообещал наказывать педагогов за буллинг в школах и этот час настал. «Директор и завуч по воспитательной работе  должны быть уволены сегодня», — резюмировал Радий Хабиров.

«Я сам ничего не скрываю и вас прошу не скрывать. Даже не пытайтесь утаить такие случаи. Мы имеем вопиющий факт укрывательства затяжного конфликта между ребятами. Местные деятели посмели попытаться от нас скрыть, что был конфликт между мальчиками», — заявил руководитель республики.

Радий Хабиров обратил внимание на то, что на ученика напал не «троечник и задира», как можно было бы предположить, а отличник из хорошей семьи. «Почему мальчик из хорошей семьи напал? Ему что, делать нечего?» — сказал он, отметив, что конфликт назревал давно.

Радий Хабиров поручил главе Кушнаренковского района Марату Латыпову разобраться в ситуации, назвав действия администрации района «либо полной некомпетентностью, либо попыткой врать».

Глава республики сделал «крайнее предупреждение» всем ответственным за воспитательную работу в школах, призвав быть погружёнными в тему и решать проблемы, а не скрывать их.

«Не хватает сил? У нас есть целый психологический спецназ, он вам в помощь. Что вы хотите, чтобы ребёнок делал, если взрослые его не защищают?» — заявил он, потребовав расширить работу по профилактике конфликтов в школах.

Фото: скриншот видеотрансляции.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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