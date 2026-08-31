+16 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Образование
31 Августа , 07:39

В школах Башкирии появится психологический спецназ

Сегодня, 31 августа, на оперативном совещании правительства глава Башкирии потребовал, чтобы в школах работал психологический спецназ.

В школах Башкирии появится психологический спецназВ школах Башкирии появится психологический спецназ
В школах Башкирии появится психологический спецназ

Радий Хабиров отметил, что вопрос безопасности в образовательных учреждениях будет на постоянном контроле. Наряду с укреплением систем охраны учебных заведений речь идёт о защите психологического здоровья педагогов и детей. Решение этого вопроса предусматривает антибуллинговые программы, упреждение проявлений агрессии, контроль за качеством жизни школьников.

«Обязательно, чтобы в школах всегда были представители охранных организаций и психологические службы, то есть психологический спецназ. Установки мы уже передали, надо переходить на обсуждение и внедрение. Это очень важно», — сказал Радий Хабиров.

Фото: Дмитрий ФАДЕЕВ.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru