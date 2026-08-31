В школах Башкирии появится психологический спецназ

Радий Хабиров отметил, что вопрос безопасности в образовательных учреждениях будет на постоянном контроле. Наряду с укреплением систем охраны учебных заведений речь идёт о защите психологического здоровья педагогов и детей. Решение этого вопроса предусматривает антибуллинговые программы, упреждение проявлений агрессии, контроль за качеством жизни школьников.

«Обязательно, чтобы в школах всегда были представители охранных организаций и психологические службы, то есть психологический спецназ. Установки мы уже передали, надо переходить на обсуждение и внедрение. Это очень важно», — сказал Радий Хабиров.

Фото: Дмитрий ФАДЕЕВ.