17 Февраля , 23:51

Прокуратура обжалует приговор водителю, сбившему мать с ребёнком в Туймазах

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В октябре прошлого года молодой человек, управляя автомобилем марки «Лада Приора», совершил наезд на маму с дочерью, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Комарова.

В результате ДТП 40-летняя женщина скончалась от полученных травм, здоровью малолетней девочки причинен легкий вред.

Подсудимый признал свою вину, выплатил родственникам погибшей (отец девочки скончался) компенсацию морального вреда в размере полутора миллионов рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Но прокуратура не согласна с приговором в связи с его мягкостью и обжалует его в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Фото автора.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
