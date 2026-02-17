0 °С
17 Февраля , 23:28

Студент, устроивший смертельное ДТП в Туймазах, отделался «условкой»

Осенью прошлого года резонансное ДТП потрясло многих в башкирском городе. В эти дни состоялся суд над молодым водителем.

Вечером 1 октября прошлого года 20-летний водитель за рулем «Лады Приоры» совершил наезд на маму с дочерью, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу на улице Комарова.

Сорокалетняя женщина скончалась от полученных травм, а девочка, которую она прикрыла собой, получила травмы.

Состоялся суд, водителя приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.  

«В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, добровольное возмещение морального вреда, отсутствие претензий со стороны представителя потерпевшей, принесение извинений представителю потерпевшей и прочее», — сообщает объединенная пресс-служба судов.

Между тем, прокуратура не согласилась с приговором и обжалует его в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
