26 Февраля , 11:43

Радий Хабиров и Алексей Текслер возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову

Сегодня, 26 февраля, глава Башкортостана Радий Хабиров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложили цветы к памятнику Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Монумент открыли в октябре 2022 года, в День Республики. Его возвели в память о воинах 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и всех соотечественниках, отдавших свои жизни за Родину.

Напомним, накануне в Башкортостан с рабочим визитом прибыла делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером.

В программе визита — посещение промышленных и социальных объектов, презентация экономического и инвестиционного потенциала регионов, совместный бизнес-форум.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
