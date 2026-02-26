Радий Хабиров и Алексей Текслер возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову

Монумент открыли в октябре 2022 года, в День Республики. Его возвели в память о воинах 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и всех соотечественниках, отдавших свои жизни за Родину.

Напомним, накануне в Башкортостан с рабочим визитом прибыла делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером.

В программе визита — посещение промышленных и социальных объектов, презентация экономического и инвестиционного потенциала регионов, совместный бизнес-форум.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.