В Уфу прибыл губернатор Челябинской области

25 февраля в Башкирию прибыла официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. В аэропорту Уфы его встретил Радий Хабиров.

В программе визита — посещение промышленных и социальных объектов, презентация экономического и инвестиционного потенциала регионов, а также общение деловых кругов в формате бизнес-форума, сообщает пресс-служба главы РБ.

В этот же день главы регионов Радий Хабиров и Алексей Текслер посетили Республиканский кардиологический центр. Губернатор Челябинской области дал высокую оценку медучреждению.

— То, что я увидел, меня по-настоящему потрясло, — поделился Текслер. — Действительно, самое современное здание, самое современное оборудование, очень мотивированные врачи. Мы в свою очередь тоже строим ряд крупных медицинских объектов. Очень важно в этой части обмениваться опытом, смотреть, какие есть наилучшие достижения.

В беседе с журналистами Радий Хабиров обозначил ключевые направления сотрудничества с Челябинской областью.

— Мы хотим обменяться тем опытом и успешными практиками, которые есть в Башкортостане и Челябинской области, — сказал глава РБ. — Во-первых, актуализируем нормативную базу нашего взаимодействия — подпишем двухстороннее соглашение о сотрудничестве. Второе — это, безусловно, промышленная кооперация. У нас достаточно много схожих отраслей экономики, и мы могли бы стать надежными партнёрами, в том числе решая задачи импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны. И, конечно, важно обсудить развитие туризма. В первую очередь, рассмотреть возможность возобновления прямых авиарейсов между Уфой и Челябинском. Мы хотим придать новый импульс этому проекту, так как экономика Челябинской области динамично развивается.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.