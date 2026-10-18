Отцы из Башкирии победили в конкурсе «Папа года»

Мероприятие состоялось 16 октября в Москве и было приурочено ко Дню отца, сообщает пресс-служба Общественной палаты.

В числе победителей — наши земляки. Так, в номинации «Многодетные отцы — опора России» награду получил житель Стерлитамака Наиль Мухтаров. В номинации «Отцы на защите Отечества» награды посмертно удостоен житель Уфы Ярослав Андрющенко. Ярослав Владимирович героически погиб 27 августа 2026 года, выполняя воинский долг.

Все победители зачислены в Книгу почета Союза Отцов России.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ.