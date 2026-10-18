Андрей Назаров рассказал о своём отце

Спикер Госсобрания — Курултая Андрей Назаров опубликовал в соцсетях пост, посвященный Дню отца. Праздник отмечается в Росиии в третье воскресенье октября.

Председатель республиканского парламента поделился воспоминаниями о своем отце:

«Мой папа, Геннадий Ефимович, ушел рано. Но то, что он успел в меня вложить, я несу через всю жизнь. Он не читал нотаций. Просто жил так, что хотелось быть на него похожим. Сдержанный, надежный, немногословный.

Помню, как он возился во дворе с машиной, а я подавал инструменты. Именно он научил меня разбираться в моторах и держать удочку. В такие моменты мы почти не разговаривали, но я чувствовал, что нужен. Эти минуты запомнились больше любых наставлений.

Он умел быть одновременно строгим и сентиментальным. Нотаций не любил, все главные вещи говорил коротко и емко. Помню, как он сформулировал для меня главную цель: "Сынок, надо так учиться, чтобы по утрам за тобой черная Волга приезжала». Сейчас улыбаюсь, когда это вспоминаю"».

Свою публикацию Андрей Назаров завершил поздравлением всем папам:

«Дорогие отцы! Спасибо вам за силу и терпение. С праздником!»

Фото: соцсети Андрея НАЗАРОВА.