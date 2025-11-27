-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Время героев
27 Ноября , 15:32

Глава района Башкирии рассказал о воюющих на СВО земляках

Глава администрации Мечетлинского района Анис Асадуллин отметил, что чествование бойцов, приехавших в краткосрочный отпуск, — большая честь.

Глава района Башкирии рассказал о воюющих на СВО земляках
Глава района Башкирии рассказал о воюющих на СВО земляках

Так, недавно в администрацию района заглянул боец с позывным «Татарин». Он родом из села Большая Ока, но жил и работал в Ханты-Мансийском автономном округе. Оттуда его и мобилизовали.

До этого года «Татрин» служил в мотострелковой бригаде, сейчас — в бригаде спецназначения. В октябре был ранен во время штурма. За мужество и храбрость награжден медалью Жукова.

Военнослужащий с позывным «Любимый» — из села Большеустьикинское. До СВО имел бизнес в сфере бьюти-услуг, но несмотря на это подписал контракт с минобороны и отправился в зону спецоперации. Служит в морской пехоте водителем.

Ранее «РБ» писала о семье из деревни Нижний Сарабиль Зианчуринского района, которая строит часовню в память о сыне-герое.

Фото: администрация Мечетлинского района.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru