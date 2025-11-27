Глава района Башкирии рассказал о воюющих на СВО земляках

Так, недавно в администрацию района заглянул боец с позывным «Татарин». Он родом из села Большая Ока, но жил и работал в Ханты-Мансийском автономном округе. Оттуда его и мобилизовали.

До этого года «Татрин» служил в мотострелковой бригаде, сейчас — в бригаде спецназначения. В октябре был ранен во время штурма. За мужество и храбрость награжден медалью Жукова.

Военнослужащий с позывным «Любимый» — из села Большеустьикинское. До СВО имел бизнес в сфере бьюти-услуг, но несмотря на это подписал контракт с минобороны и отправился в зону спецоперации. Служит в морской пехоте водителем.

Ранее «РБ» писала о семье из деревни Нижний Сарабиль Зианчуринского района, которая строит часовню в память о сыне-герое.

Фото: администрация Мечетлинского района.