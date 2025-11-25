-16 °С
Cоциум
25 Ноября , 22:15

Это нужно живым

Семья из деревни Нижний Сарабиль Зианчуринского района строит часовню в память о сыне-герое

из семейного архива Таким все запомнили Владислава.
Таким все запомнили Владислава. Фото: из семейного архива

Владислав Альмухаметов вырос в многодетной семье, которая жила как все — в обычных трудах и заботах. Мама Татьяна Александровна — православная, папа Раис Арсланович — мусульманин, но разногласий между ними никогда не было, напротив, жили дружно, в мире и согласии. А когда Владислав подрос, он сделал выбор и принял христианскую веру.

— Он всегда старался все сделать по совести, этому учил своих родственников и друзей, был не по годам мудрым, — рассказывает о нем сестра Ильмира Хайруллина.

Альмухаметовы всегда умели находить радость в простых вещах, и главной их гордостью были дети. Владислав был девятым, младшим. Рос, беря пример со старших, принимая главный принцип: никогда не давать в обиду слабых, заботиться о близких. Неудивительно поэтому, что в зону боевого слаживания он отправился без раздумий — Владислав всегда делал выбор в пользу справедливости. Пару лет назад Альмухаметовы переехали ближе к Уфе, но Влад очень любил родную деревню и при каждом удобном случае ехал туда.

Оказавшись в зоне СВО, Владислав быстро завоевал авторитет среди сослуживцев. Последние девять месяцев был на передовой. Первые строчки в его письмах всегда были одинаковыми:

— «Я жив и здоров, у меня все нормально». Эта была самая долгожданная для нас весть, — говорит его сестра.

Тяжело было, когда он подолгу не выходил на связь. Тогда родные шли в церковь, в мечеть. И молились, верили в лучшее, ждали. А потом пришло сообщение — Влад погиб в бою… Только потом его друзья рассказали о планах бойца: он планировал летом жениться и просил прислать фотографии его любимой деревни.

В семье Альмухаметовых было принято решение построить часовню рядом с могилой сына — в память о ге-рое. В мае началась стройка, строителями стали братья бойца.

— Старший Вадим взял на себя все организационные моменты, — поясняет Ильмира. — Выбрали макет, закупили материалы, пригласили батюшку, который освятил место будущей часовни.

Не остались в стороне и жители Нижнего Сарабиля, каждый старается помочь кто чем может. Люди знают, что эта часовня станет символом уважения к бессмертному подвигу наших солдат, мужей, отцов и сыновей. Каждый сможет прийти сюда, помолиться перед иконой, зажечь свечу, вспомнить всех, кого уже нет с нами, и попросить помощи для тех, кто сегодня защищает нашу Родину.

автора Часовня станет символом уважения к подвигу бойцов.
Часовня станет символом уважения к подвигу бойцов. Фото: автора
Автор: Виктория КУЯНОВА
