Боец спецназа из Башкирии рассказал, что делает его сильным

Наш собеседник с самого начала выполняет боевые задачи в спецоперации в качестве спецназовца Росгвардии. 11 лет – в войсках спецназначения, до этого служил в морской пехоте. Сейчас он приехал домой в краткосрочный отпуск и побывал на митинге-концерте, где чествовали настоящих мужчин – защитников страны.

- Очень мощная поддержка идет парням, которые находятся в зоне СВО, в первую очередь от главы нашей республики Радия Хабирова, от ветеранов боевых действий, от жителей республики и Уфы, - сказал Александр. - Это отношение к своим землякам видят российские солдаты из других республик. Даже они радуются за нас. С каждым новым гуманитарным конвоем мы словно получаем подтверждение, что республика нас одних не бросает. Поэтому в любом случае победа будет за нами.

Что еще помогает: постоянная братская взаимопомощь друг другу, не делимся на подразделения, регионы. Мы вместе один кулак – Россия. Еще очень сильно влияет на настроение, на боевой дух – наши семьи, жены, матери. Они делают нас сильнее. Здесь сильно чувствуешь любовь к родному дому. Укрепляется с каждым днем желание победить и возвратиться домой навсегда. Тыл, который находится у нас за плечами, сильно помогает. Потому важно, чтобы у воина была любящая семья.

В Послании Владимира Владимировича Путина было сказано о поддержке бойцов и их семей, и, как бы это ни звучало скорбно, семьям погибших воинов. К сожалению, я тоже терял друзей. Очень важно, что правительство страны нас поддерживает и не бросает.

Напомним, сегодня в Уфе состоялся концерт-митинг, откуда проводили после отпуска в зону спецоперации группу бойцов батальонов имени Шаймуратова и Доставалова.

Руководитель Собора русских Башкортостана ПавелВасильев высказал свое мнение об этом мероприятии.

Фото предоставлено Александром Капитуновым.