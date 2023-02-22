В Уфе прошел митинг-концерт в поддержку участников спецоперации

Вместительная площадка перед русским драмтеатром задолго до начала концерта наполнилась зрителями. В основном это были группы студентов всех уфимских вузов. Словно поддерживая акцию, сквозь пасмурное небо выглянуло весеннее солнце и стало согревать участников уличного действия. Ребята и девушки весело размахивали флагами, громко приветствовали выступающих, танцевали под ритмичные патриотические песни о России.

Главными героями мероприятия стали бойцы батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, которые были приглашены на сцену в числе первых вместе с советником Главы Башкирии по взаимодействию с военнослужащими Аликом Камалетдиновым и советником Главы Башкирии по вопросам патриотического воспитания Валентином Солодовником.

Поздравляя всех собравшихся мужчин с наступающим Днем защитника Отечества, Валентин Солодовник отметил, что Родина переживает тяжелое время и поблагодарил земляков, которые сплотились и всячески поддерживают президента Российской Федерации и главу республики. Поблагодарил башкирские добровольческие батальоны, достойно выполняющие боевые задачи по защите стариков, детей и женщин Донбасса.

- Низкий поклон вам, ребята! Поздравляю с праздником! Желаю скорейшей победы! Мы – за нашу Родину! – заключил он.

- Сегодня по всей стране проходят митинги в поддержку верховного главнокомандующего нашей страны Владимира Путина, - сказал Алик Камалетдинов. – В оглашенном вчера Послании Федеральному собранию Владимир Владимирович заявил о создании государственного фонда по оказанию помощи членам семей военнослужащих и ветеранам спецоперации. Это очень нужная инициатива. Такая поддержка была ранее на местах, теперь все будет централизованно.

Алик Камалетдинов подчеркнул, что Глава республики Радий Хабиров прилагает все силы для того, чтобы наши ребята на передовой ни в чем не нуждались. Свой вклад вносят в это все жители, предприятия, организации, общественные организации. Постоянно уходят в зону спецоперации собранные в республике гуманитарные конвои.

- Сегодня мы провожаем в зону ведения боевых действий наших ребят из батальонов Шаймуратова и Доставалова, которые находились дома в краткосрочном отпуске, - сказал советник Главы РБ. – Всех хочу поздравить с нашим главным праздником – Днем защитника Отечества, который в первую очередь относится к нашим военнослужащим, участвующим в спецоперации. Желаю здоровья, терпения, мужества. Они прекрасно знают, что Победа будет за нами!

Боец батальона Доставалова с позывным Казак поблагодарил руководство и население республики за помощь и поддержку и пообещал, что «Победа будет за нами!»

Зрители бурными аплодисментами проводили группу бойцов. Попрощавшись с родными и близкими, они загрузились в автобус на парковке театра и отправились выполнять боевые задачи.

Фото Рината РАЗАПОВА.