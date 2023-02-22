Павел Васильев: Митинг-концерт нужен прежде всего нашей молодежи

- Значимость Дня защитника Отечества возрастает в стране с каждым годом, особенно это чувствуется с началом спецоперации, - говорит Павел Васильев. - Я считаю его одним из основных национальных праздников в России. Потому что настоящие мужчины сейчас за нас отдают не только силы, но и здоровье и жизни. И наша молодежь должна об этом знать. Именно на митингах-концертах они видят участников спецоперации, их родителей и семьи, родителей и жен погибших бойцов. Это столько мужества нужно, чтобы выйти на сцену и рассказать о своем родном человеке, отдавшем жизнь на поле боя. И молодежь должна слушать и прочувствовать это. Ведь бойцам там сложно больше морально. Их нужно поддерживать и такими акциями тоже, где собираются сотни и тысячи людей. Чтобы они знали, что здесь настоящий тыл. Что в семьях все хорошо. Мы должны создать такую обстановку. Отрадно, что сбор гуманитарных конвоев у нас вылился в общенародное и бескорыстное движение. Люди жертвуют, кто сколько может и анонимно, не требует написать о них. Вот это надо сохранить.

Как руководителя Собора русских РБ, Павла Васильева беспокоит сохранение русских традиций, русского языка и его чистота. Поскольку вся наша многонациональная страна сплотилась вокруг русской культуры, нельзя забывать и изменять эти традиции – веками и тысячелетиями накопленный опыт. Это же относится и к исторической памяти, которая сегодня извращена.

- Я в принципе не понимаю как человек, который вырос на территории, где шли бои (в Мурманской области), как можно вырасти непатриотом на земле, пропитанной кровью - и наших дедов, прадедов и наших врагов, - продолжает он. - Но за 30 лет настолько сломали народ на пропитанной кровью украинской земле, что это оказалось реальностью. 27 миллионов жертв в Великой Отечественной войне – огромные потери для страны. За 10 лет страну восстановили. Это великолепная история – ее нужно знать и чтить. За 90-е годы мы потеряли целое поколение, родители перестали быть для детей авторитетом, благодаря влиянию американцев и прочих «истинных друзей».

Меня порадовало Послание Президента России, я понимаю, что мы берем лучшее из своей истории, советского времени. Это здорово, что мы возвращаемся к советской системе образования, которая была одной из лучших в мире. Наши ребята, которые участвуют в спецоперации, защищают нашу страну и идеологию от «наезда» со всех сторон. Пора уже расправить плечи и сказать, что Россия – самодостаточная и сильная страна. Обо всем этом сказано в Послании.

Напомним, сегодня в Уфе прошел митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества и поддержке участников спецоперации из России.

Фото предоставлено Павлом Васильевым.